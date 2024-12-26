شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة (فيديو)

استشهد وأصيب العشرات في قطاع غزة، يوم الأربعاء، نتيجة قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 15 شخصا جراء قصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة دلول بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أصيب 10 أشخاص بعد قصف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية”.

واستشهد 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف مروحية للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في “نادي الجزيرة” وسط مدينة غزة.

وذكرت وكالة “وفا” أن سيدة استشهدت عقب قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط حي النزلة

في جباليا شمال قطاع غزة، مضيفة أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف واسعة في محيط حي العلمي، بالقرب من مستشفى كمال عدوان، وأحرق منازل المواطنين في منطقة جباليا النزلة.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس.

واستشهد أكثر من 45 ألف فلسطيني وأصيب نحو 108 آلاف نتيجة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.