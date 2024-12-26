غارات إسرائيلية تستهدف مطار صنعاء وموانئ الحديدة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، شن غارات جوية على مناطق متفرقة في اليمن، مستهدفاً العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت ضربات على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي على الساحل الغربي واليمن الداخلي”، مشيراً إلى أن الهجمات جاءت بعد موافقة رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء على الخطط العملياتية.

وأضاف البيان أن الأهداف شملت “بنية تحتية عسكرية” في مطار صنعاء الدولي ومحطتي توليد كهرباء في منطقتي حزيز ورأس قناطيب، إضافة إلى مواقع في موانئ الحديدة والصليف ورأس الكناطيب على الساحل الغربي.

وكانت مصادر للجزيرة مباشر أفادت بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ 4 غارات على العاصمة صنعاء و3 على محافظة الحديدة، مضيفة أن انفجارات قوية سُمعت بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي وبرج المراقبة فيه.

بدورها، أكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين “العدوان الإسرائيلي الجديد” على صنعاء والحديدة، فيما نقل موقع “26 سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع في حكومة صنعاء عن مصدر أمني استهداف برج المراقبة في مطار صنعاء الدولي.

وتزامن الهجوم -وهو الرابع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- مع إلقاء زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي خطابا متلفزا.

وقال القيادي في جماعة الحوثي محمد عبد السلام إن “استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية يمثل إجرامًا صهيونيًا بحق كل الشعب اليمني، وهذا هو ديدن هذا العدو المجرم قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف عبد السلام أن “العدو الصهيوني إذا فكر أن إجرامه سيوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية بإذن الله”.

يذكر أن جماعة أنصار الله أعلنت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة عن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة، في إطار دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.