لماذا شيد آل الأسد تماثيل في كل سوريا؟ (فيديو)

ظهرت تماثيل كثيرة في كل أنحاء سوريا مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وهروبه إلى روسيا كلاجئ سياسي.

بعض من تلك التماثيل كانت للرئيس الراحل حافظ الأسد، والآخر كان لابنه ووريثه في الحكم بشار الأسد.

ومع بقاء عائلة الأسد في الحكم لعقود، نُصبت الكثير من التماثيل وبنيت مجسمات ترمز لحزب البعث.

ولتحليل هذه الظاهرة، يقول خبراء إن آل الأسد أرادوا ربط اسمهم بماضي سوريا وحاضرها، كما “ترمز التماثيل إلى تأليه وتعظيم الزعماء السياسيين”، وتعبر، وفق خبراء، عن هيمنة القائد الواحد.

إسقاط تمثال حافظ الأسد والد رئيس النظام السوري بشار الأسد وسط مدينة جرمانا بريف #دمشق#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/nSZRTceXfx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2024

ومع سيطرة المعارضة السورية المسلحة، على مدينة تلو الأخرى بشكل متسارع، انتشرت مشاهد عديدة توثق إسقاط وتدمير تماثيل آل الأسد في حلب وحماة والعاصمة دمشق ومدن أخرى.

ولإسقاط تماثيل الحكام رمزية كبيرة تتمثل في نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة، وفي سوريا، أعلن إسقاط التماثيل عن نهاية نظام البعث ونهاية سلطة آل الأسد الذي دام 61 عامًا.