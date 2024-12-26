مسؤول سابق بالمخابرات الأمريكية: حتى عائلة الأسد فوجئت بسقوطه (فيديو)

قال المسؤول السابق بالمخابرات الأمريكية برنارد هدسون، إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا كان مفاجئًا لأسرته ولكل أجهزة الاستخبارات في العالم.

وأوضح هدسون، خلال لقائه في برنامج “المسائية” عبر الجزيرة مباشر، أن “سقوط نظام الأسد كان مفاجأة لكل المراقبين من الخارج، كما كان مفاجأة حتى لعائلة الأسد نفسها”.

وأضاف “ما يبدو أنه قد حصل هو شعور النظام السوري بالإنهاك السياسي والعسكري، ويبدو أن عائلة الأسد فقدت رغبتها في مواصلة القتال، والكثيرون من وحدات الجيش التي كانت على الخطوط الأمامية سمحت للثوار بالتقدم دون قتال، وهذا لا يحدث إلا بعد أن يكون هناك انهيار كامل لرغبة النظام”.

ويرى هدسون، أن خسارة الدعم الذي كان يتلقاه نظام الأسد من حزب الله اللبناني وإيران، وما سماه المليشيات الشيعية “وضع نظام الأسد في موقف حرج جدًّا. كما أن روسيا كان لها مصالح خاصة تتمثل في القواعد الروسية العسكرية”.

“حتى عائلة الأسد نفسها فوجئت بسقوطه”.. لماذا انهار نظام الأسد بسرعة وما أسباب سقوطه؟ شاهد إجابة مسؤول سابق بالاستخبارات الأمريكية#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/Ae5qPRCObn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2024

وأردف “الإدارة الأمريكية فعلا فوجئت بما حصل، وخدمات أجهزة الاستخبارات تحاول دائما التنبؤ بالأحداث، لكن ما حدث في سوريا خلال 3 أيام فقط مثال على أن هناك محدودية لما يمكن لأجهزة الاستخبارات أن تتنبأ به”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من نظام عائلة الأسد.