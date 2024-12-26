مشاهد مؤلمة لقطط تنهش جثامين شهداء على قارعة طريق في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد صعبة لحيوانات تنهش جثامين شهداء كانت ملقاة على قارعة الطريق في أحد شوارع غزة.

وفوجئ المراسل طلال العروقي بالمشهد عندما كان متوجها برفقة طواقم الإسعاف إلى منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث ناشد الأهالي الإسعاف والدفاع المدني انتشال شهداء ومصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت المخيم.

وبينما كان المصور يصور توجه الإسعاف إلى مكان القصف، ظهرت العديد من القطط وهي تنهش جثامين الشهداء.

مشاهد مروعة وثقتها كاميرا الجزيرة مباشر في غزة لقطط تنهش جثامين شهداء على قارعة الطريق#الجزيرة_مباشر #غزة #فلسطين pic.twitter.com/evyDRjVUka — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2024

يذكر أن هذا المشهد أصبح متكررًا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث يقوم الاحتلال بقصف منطقة ما ثم يمنع الإسعاف ورجال الدفاع المدني والأهالي من الاقتراب من المكان المستهدف، ويطلق النار على كل من يحاول الاقتراب.

وقبل أيام استهدف الاحتلال الإسرائيلي المخيم الجديد؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة 18 فلسطينيًّا، حسب مراسل الجزيرة مباشر.