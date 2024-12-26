سياسة|قطاع غزة

مشاهد مؤلمة لقطط تنهش جثامين شهداء على قارعة طريق في غزة (فيديو)

فلسطيني يبكي استشهاد أحد أفراد أسرته في غارة إسرائيلية
فلسطيني يبكي شخصا من أسرته استشهد بغارة إسرائيلية (رويترز)
26/12/2024

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد صعبة لحيوانات تنهش جثامين شهداء كانت ملقاة على قارعة الطريق في أحد شوارع غزة.

وفوجئ المراسل طلال العروقي بالمشهد عندما كان متوجها برفقة طواقم الإسعاف إلى منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث ناشد الأهالي الإسعاف والدفاع المدني انتشال شهداء ومصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت المخيم.

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وبينما كان المصور يصور توجه الإسعاف إلى مكان القصف، ظهرت العديد من القطط وهي تنهش جثامين الشهداء.

يذكر أن هذا المشهد أصبح متكررًا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث يقوم الاحتلال بقصف منطقة ما ثم يمنع الإسعاف ورجال الدفاع المدني والأهالي من الاقتراب من المكان المستهدف، ويطلق النار على كل من يحاول الاقتراب.

وقبل أيام استهدف الاحتلال الإسرائيلي المخيم الجديد؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة 18 فلسطينيًّا، حسب مراسل الجزيرة مباشر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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