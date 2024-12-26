مقتل ضابط إسرائيلي وسط قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد ضباطه خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن النقيب احتياط عميت ليفي (35 عاما) وهو قائد فريق في الكتيبة 6651، قد قُتل بمعركة وسط قطاع غزة.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 882 عسكريا.

ووفقا للبيانات فإن 390 من هؤلاء العسكريين قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل البيانات العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل.

وتشير البيانات إلى إصابة 5524 عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب، بينهم 2499 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

#ترجمة_شهاب | 🔻جيش الاحتلال يعلن رسميًا مقتل الضابط عميت ليفي (35 عاماً)، قائد فريق في كتيبة 6551 في حدث أمني قرب "نتساريم" وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/lJ6Tv5CpTB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 26, 2024

غير حقيقية

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت 45361 شهيدا و107803 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.