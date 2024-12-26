نائب بالكنيست لنتنياهو: ستسقط كما سقط الأسد (فيديو)

خاطب أحمد الطيبي رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير بالكنيست الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلًا: “لم يبقَ ديكتاتور في المنطقة إلا أنت. وستسقط أنت أيضًا”.

وخلال جلسة للكنيست الإسرائيلي حضرها نتنياهو، خاطبه النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول “كما ترى إن العالم من حولنا يتغير. لقد سقط نظام الأسد. ويقال إنه لم يعجبك ذلك ولكنك قمت على الفور باحتلال مزيد من الأراضي السورية وهذا الأمر الذي تبدع فيه إسرائيل. استمع وخذها بعين الاعتبار بعد سقوط نظام الأسد في سوريا لم يبقَ ديكتاتور في المنطقة إلا أنت. وستسقط أنت أيضًا”.

وعن سبب وصفه لنتنياهو بالديكتاتورية قال الطيبي للجزيرة مباشر “لأن الاحتلال هو أسوأ أنواع الديكتاتورية، وهو الوحيد في المنطقة، وهو نظام عسكري شمولي ديكتاتوري، وبنيامين نتنياهو هو ديكتاتور محتل وهو آخر الاحتلالات وهو آخر الديكتاتوريين الاحتلاليين”.

وأضاف الطيبي “ما يقوم به الاحتلال من قمع حريات وقتل وتهجير وبناء مستوطنات وحروب، وما تقوم به شرطة بن غفير هو تحول تدريجي نحو الفاشية والديكتاتورية”.

هل يعيش نتنياهو وحكومته أفضل أيامهم؟

وبشأن ما إذا كانت حكومة نتنياهو تعيش أفضل أحوالها بعدما حققته من إنجازات في غزة ولبنان واليمن، قال الطيبي للجزيرة مباشر “هناك حالة من الرضا والتفاخر بين رموز اليمين الإسرائيلي بما قاموا به في غزة واليمن ولبنان والاغتيالات”.

واستطرد الطيبي قائلًا “ولكن هناك جدلًا صاخبًا غير مسبوق في إسرائيل حول مسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الفشل في مواجهة ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعدم النجاح في إعادة الأسرى، وعدم رغبة نتنياهو في إبرام صفقة لإعادة الرهائن وقيام الحكومة بقمع المتظاهرين ضد الحكومة”.

وأضاف الطيبي “الحكومة الإسرائيلية ما زالت في مستنقع 7 أكتوبر وما زالت في غزة، وما زال هناك جنود إسرائيليون يقتلون في غزة، وهناك تراجع في شعبية الليكود ونتنياهو مقارنة بما كان من عدة أشهر”.