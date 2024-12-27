أمضى 43 عاما بمعتقلات الأسد لرفضه قصف مدينتهم.. أهالي حماة يكرّمون الطيار رغيد ططري (فيديو)

كرَّم أهالي محافظة حماة وسط سوريا، اليوم الجمعة، الطيار رغيد ططري عقب قضائه 43 عامًا في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل الإطاحة به، حيث اعتُقل في فبراير/شباط 1982 لرفضه أوامر قصف المدنيين في مدينة حماة.

وأظهرت لقطات تداولها ناشطون سوريون تكريم ططري في أحد جوامع مدينة حماة عقب صلاة الجمعة، التي شهدت إقامة صلاة الغائب في عموم البلاد، وتقديم هدية عبارة عن سيف مذهب.

وقدَّم الشيخ معاذ ريحان السيف المذهب إلى ططري باسم أهالي حماة، حيث أفيد خلال تقديمه بأنه هدية رمزية لقضائه أكثر من نصف عمره في سجون النظام.

وتحرر ططري من السجن المركزي في مدينة طرطوس إضافة إلى آخرين، عقب انهيار النظام وفرار رئيسه بشار الأسد.

والتقى ططري لاحقًا مع عائلته، حيث اعتُقل في 1982 وعمره 27 عامًا، وكان حينها طيارًا برتبة رائد، بسبب رفض أوامر صدرت له بقصف المدنيين في مدينة حماة، التي شهدت مجزرة آنذاك إبان حكم حافظ الأسد.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد حررت آلاف المعتقلين من سجون حلب وحماة وحمص وريف دمشق، بما فيها سجن صيدنايا الذي شهد انتهاكات واسعة شملت التعذيب حتى الموت والاغتصاب والإعدام، حسب معارضين سوريين ومنظمات دولية.

واعتُقل كثير من المفرج عنهم، وبينهم نساء وأطفال، في بداية الثورة السورية التي اندلعت في مارس/آذار 2011.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد مع أسرته إلى روسيا التي منحته “لجوءًا إنسانيًّا”، لينتهي 61 عامًا من حكم حزب البعث، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.