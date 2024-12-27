إصابات أثناء التدافع وتأجيل رحلات جوية.. هجوم حوثي يثير الهلع في تل أبيب (فيديو)

أصيب 18 إسرائيليًا، فجر اليوم الجمعة، خلال تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ في تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ من اليمن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخ أُطلق بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل هجومًا كبيرًا على اليمن. وأوضحت أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة تشمل تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي، مما دفع السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

وأفادت خدمات الإسعاف بعدم وقوع إصابات مباشرة أو أضرار مادية نتيجة الصاروخ، لكن 18 شخصًا أصيبوا خلال التدافع، إضافة إلى تسجيل حالتي هلع.

تعليق الرحلات الجوية

وعلى إثر الحادثة، تأخر هبوط عدة رحلات جوية قادمة من أوروبا في مطار “بن غوريون”، قبل أن تُستأنف العمليات بعد حوالي نصف ساعة.

ومن جانبها أعلنت جماعة الحوثي ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء والحديدة إلى 6 قتلى و40 مصابًا. وجاء الهجوم الإسرائيلي بالتزامن مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على إسرائيل ردًا على الحرب على غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى حيرة في المؤسستين السياسية والأمنية في تل أبيب بشأن كيفية التصدي لهجمات الحوثيين، وسط تقارير عن تنسيق محتمل مع الولايات المتحدة لشن هجوم واسع على الأراضي اليمنية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الغارات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا على غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة ودمار شامل في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.