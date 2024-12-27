استنفار إسرائيلي إثر مقتل مستوطنة بعملية طعن شمال تل أبيب واعتقال المنفذ (فيديو)
عمليات تمشيط واسعة
نُفّذت عملية طعن في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، اليوم الجمعة، استهدفت مستوطنة تبلغ من العمر 80 عامًا، وأسفرت العملية عن مقتل المستوطنة بعد نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن منفّذ العملية استهدف المستوطنة في أحد شوارع المدينة، حيث أُصيبت بجروح خطرة، ونُقلت إلى مستشفى إيخيلوف، حيث أُعلن عن وفاتها لاحقًا.
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وتمكن حراس أمن إسرائيليون من إطلاق النار على المنفّذ، مما أدى إلى إصابته قبل أن يتم اعتقاله من قبل قوات الشرطة.
תיעוד: רגעי נטרול החשוד בהרצליה >>@eli_zil https://t.co/8NKObRtPFQ pic.twitter.com/8430OGyBzO
— גלצ (@GLZRadio) December 27, 2024
الإجراءات الإسرائيلية
وعقب العملية، استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وبدأت بعمليات تمشيط واسعة، وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت المنفّذ، فيما وصل مفوض الشرطة إلى الموقع للإشراف على التحقيقات.
ويشارك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التحقيقات، وسط محاولات لمعرفة دوافع العملية وتحديد ما إذا كانت هناك أي صلات تنظيمية للمُنفّذ.
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعتبر الفلسطينيون مثل هذه العمليات ردًا على الجرائم المستمرة والممارسات العدوانية من قبل الاحتلال.