اقتحام “كمال عدوان”.. الاحتلال يحرق المستشفى ويحاصره ويقطع الأكسجين عن المرضى (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بعدما أجبر الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه، والتوجه لساحته الخارجية.

وأخضع جيش الاحتلال، الجرحى والمرضى بعد توجههم إلى الساحات الخارجية لعمليات تفتيش، وأجبر بعضهم على الانتقال إلى مدرسة الفاخورة حيث تم احتجازهم في ساحة المدرسة.

حصار المستشفى وإحراقه

ولاحقًا، قال مراسل للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال أحرق أغلب أقسام كمال عدوان بالكامل وإن النيران امتدت إلى الأبنية المجاورة للمستشفى، كما أفاد بمحاصرة دبابات الاحتلال للمستشفى بالكامل.

وأضاف أن عددًا من المرضى في المستشفى، استشهدوا بسبب انقطاع الأكسجين أثناء مداهمة الاحتلال للمستشفى واخلائه قسرًا.

وكشفت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر، لحظة إحراق قوات الاحتلال لقسم الأرشيف في مستشفى كمال عدوان، وتصاعد النيران منه بكثافة، في وقت سابق اليوم.

انقطاع التواصل مع مدير المستشفى

وفي وقت مبكر اليوم، نقلت مصادر للجزيرة مباشر، إصدار جيش الاحتلال تعليمات للدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى إنزال المرضى جميعهم إلى ساحة المستشفى تمهيدًا لاقتحامه، وهو ما حدث لاحقًا. وكان يوجد في داخل المستشفى نحو 350 شخصا بينهم 75 مصابا ومريضا، إضافة إلى مرافقيهم.

ولاحقًا قالت وزارة الصحة بغزة في بيان “بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وانقطاع التواصل مع مدير المستشفى فإن مصير الكادر الصحي والمرضى أصبح مجهولًا”.

وأضافت في بيان منفصل أن “قوات الاحتلال تجبر الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين على خلع ملابسهم في البرد الشديد وتقتادهم خارج المستشفى إلى جهة مجهولة”.

مسيّرات الاحتلال تلقي قنابل في محيط مستشفى #كمال_عدوان في ظل تفاقم الوضع الكارثي للمرضى والطواقم الطبية المحاصرين داخله #الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/KXsmakV5Uw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2024

ويحاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان منذ بدء العملية العسكرية في الشمال بالنيران عبر طائرات “كواد كابتر”، بينما كانت آلياته تتقدم في محيط المستشفى لتعاود التراجع بعد ساعات إلى أماكن تموضعها.

وفجر اليوم، قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال شن هجمات جوية ومدفعية على المناطق الشمالية لمدينة غزة ومخيم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، وهي المنطقة التي توجد بها مستشفى كمال عدوان.

وأفادت المصادر بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران أسلحته الرشاشة بشكل مكثف ومباشر تجاه مرافق مستشفى العودة وأقسامه، شمالي قطاع غزة.

صورة تُظهر احتماء الجرحى والكوادر الطبية داخل أروقة مستشفى كمال عدوان جراء القـصـ.ـف الإسرائيلي المتواصل.. ومدير المستشفى يحمل العالم مسؤولية حياة 66 جريحا و150 من الطاقم الطبي المحاصرين داخل المستشفى#الجزيرة_مباشر #حديث_الصورة #غزة pic.twitter.com/7PjA3Bc7o8 — مع الحكيم (@m3alhakim) December 26, 2024

انفجارات سُمعت في تل أبيب

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ مساء الخميس، عمليات نسف ضخمة لما تبقى من مبان بمناطق عدة شمال قطاع غزة، خاصة في محيط مستشفى كمال عدوان.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أصداء هذه الانفجارات سمعت في تل أبيب وسط إسرائيل التي يبعد أكثر من 70 كيلو مترا.

وعبر عمليات تفجير في محيط المستشفيات يهدف الجيش الإسرائيلي إلى إجبار الطواقم الطبية بداخلها على مغادرتها، وذلك في إطار تضييقات على من تبقى من فلسطينيي شمال غزة الذين يريد تهجيرهم.