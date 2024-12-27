الإدارة السورية تنأى بنفسها عن تصريحات محافظ دمشق بشأن إسرائيل.. والأخير يصدر توضيحا (فيديو)

أكد المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية الجديدة أن بعض تصريحات محافظ دمشق ماهر مروان قد لا تعكس الموقف الرسمي للدولة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، وذلك بعد تصريحات له عن العلاقة بين سوريا الجديدة وإسرائيل.

ونقلت قناة “LBCI” عن المكتب الإعلامي، الجمعة، أن المواقف الخارجية يعبّر عنها حصرًا القائد العام للإداراة الجديدة أحمد الشرع أو وزير الخارجية أسعد الشيباني.

في لقاء منذ ساعات مع ماهر مروان محافظ دمشق

صرّح بتصريحات لصالح اسرائيل:

– اسرائيل في الفترات الأخيرة ممكن هي شعرت بالخوف، فتقدمت قليلا، قصفت قليلا، إلى آخره

= حسب الإذاعة نسبت له قول ” ان شعور اسرائيل بالخوف طبيعي”

– ليست مشكلتنا مع اسرائيل

– لا نريد أن نعبث ما يهدد أمن اسرائيل

-… pic.twitter.com/Oar32y3Zdd — يوسف الأوسي (@yusefren) December 27, 2024

وكان مروان قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل في مقابلة مع إذاعة “إن بي آر” الأمريكية، قال فيها “قد تكون إسرائيل شعرت بالخوف (من سقوط نظام الأسد وسيطرة المعارضة على الحكم)، لذا تقدمت قليلًا (في الجولان)، قصفت قليلًا (في سوريا)، وما إلى ذلك. هذا الخوف طبيعي. لا يوجد لدينا أي خوف تجاه إسرائيل، ومشكلتنا ليست مع إسرائيل”.

وأضاف مروان “نحن لا نريد التدخل في أي شيء يهدد أمن إسرائيل أو أي دولة أخرى”.

وتابع “هناك (في سوريا) أناس يريدون التعايش يريدون السلام، لا يريدون النزاعات، نحن نريد السلام، لا نستطيع أن نكون ندًّا لإسرائيل، لا نستطيع أن نكون ندًّا لأحد”.

وذكرت إذاعة “إن بي آر” أن محافظ دمشق دعا الولايات المتحدة إلى تسهيل إقامة علاقات أفضل بين سوريا الجديدة وإسرائيل.

تصريحات جديدة للمحافظ

في تصريحات جديدة، حاول محافظ دمشق ماهر مروان توضيح مقصده من تصريحاته السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن الموقف من إسرائيل.

وقال مروان في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي “كوني محافظاً لدمشق، لم أتطرق أبدًا إلى موضوع السلام مع إسرائيل، وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقًا”، مؤكدًا أن هناك وزارة خارجية وقيادة مسؤولة عن مثل هذه القضايا.

وأوضح المحافظ أن سياق حديثه الذي استمر نحو ساعة مع الإذاعة الأمريكية كان محوره “التعايش السلمي الأهلي المحلي”، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث عن “تعب الشعب السوري خلال سنوات الثورة، وحاجته إلى سلام داخلي، وعدم رغبته في الحروب الخارجية”.

واعترف مروان بإمكانية وجود نقص في تعبيره، قائلًا “من الممكن أن يكون التعبير لديَّ ناقصًا، ولكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت”.

محافظ دمشق ماهر مروان ينفي ما تناقلته وسائل إعلامية بأنه يريد السلام مع إسرائيل ولا يريد العداء معها، ويؤكد أن سياق الحديث جاء عن السلم الأهلي الداخلي المحلي السوري pic.twitter.com/hYvRbWVcSJ — Qasem (@Qasemqt) December 27, 2024

وقبل أيام، حذر الشرع، في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية، إسرائيل من استمرار غاراتها الجوية في سوريا، وطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد الشرع في الوقت ذاته أنه لن يسمح باستخدام سوريا نقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، مشددًا على أن اهتمامه الرئيسي ينصبّ على استقرار سوريا.