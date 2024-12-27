الاحتلال يعتقل العشرات من مستشفى كمال عدوان بعد تجريدهم من ملابسهم (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقطعًا مصورًا لعملية إخلاء مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة ممن قالت إنهم مشتبه فيهم، وذلك بعد ساعات من حرقه.

وأظهر المقطع عشرات من الفلسطينيين شبه عراة، ولا يرتدون إلا الألبسة الداخلية، وهم يسيرون أمام آليات عسكرية ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت الهيئة أنه “تم القضاء على عدد من الخلايا الإرهابية التي تحصنت في المكان وعرّضت حياة المقاتلين (جنود الاحتلال) للخطر، وتم إخراج المئات من أنصار الإرهابيين العزل وتوجهوا جنوبًا، كما استسلم العشرات من الإرهابيين وأحيلوا إلى التحقيق. بينما يتواصل القتال في المنطقة”.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي أقسامًا بمستشفى كمال عدوان بعدما أجبر طواقم طبية بداخله ومرضى ومرافقيهم على الإخلاء الفوري، بعد أن أمهلهم مدة 15 دقيقة للإخلاء قبل اقتحامه.

وأخضع جيش الاحتلال الجرحى والمرضى لعمليات تفتيش بعد توجههم إلى الساحات الخارجية.

كما اقتاد جيش الاحتلال “كادر” مستشفى كمال عدوان من النساء والرجال والمرضى والفلسطينيين المقيمين في محيطه إلى ساحة مدرسة الفاخورة القريبة.

وجاء الاقتحام بعد ليلة دامية عاشها محيط المستشفى، حيث قتل الجيش أكثر من 50 فلسطينيًّا، بينهم 3 من الطواقم الطبية والعاملين في كمال عدوان، بقصف مبنى يقع مقابله، وفق بيان صدر عن مدير المستشفى حسام أبو صفية.

حماس: جرائم حرب صهيونية تتم وسط تخاذل دولي

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جيش الاحتلال اقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد ليلة ارتكب فيها “مجازر وحشية” بحق المدنيين الموجودين في محيطه، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 منهم.

وقالت الحركة في بيان “اقتحام جيش الاحتلال المجرم مستشفى كمال عدوان والمجازر الوحشية في محيطه، جرائم حرب صهيونية تتم وسط تخاذل دولي، وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في حملة الإبادة في قطاع غزة”.

وأضافت أن الجيش اقتحم المستشفى، وأجبر طواقمه الطبية والمرضى والجرحى والنازحين على مغادرته تحت تهديد السلاح.

وعَدَّت حماس ذلك “جريمة حرب تضاف إلى السلسلة الطويلة من الجرائم التي يرتكبها العدو المجرم بحق شعبنا، وسط تخاذل عالمي وأممي متواصل عن القيام بدورهم في حماية المدنيين والمرافق المدنية”، وفق ما جاء في البيان.