انطلاق “مهرجان النصر” في درعا وتواصل احتفالات “ساحة الكرامة” بسقوط الأسد (شاهد)

واصل السوريون الاحتفال بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وانطلقت مظاهرات واسعة في مدينتي درعا والسويداء، اليوم عقب صلاة الجمعة.

رقصات شعبية في “مهرجان النصر”

وفي درعا غربي سوريا، انطلقت مظاهرات حاشدة في ساحة (18 آذار)، ضمن مهرجان أسمته “النصر”، على وقع رقصات ودبكات شعبية.

وحصلت الجزيرة مباشر على جانب من هذه الاحتفالات.

وفي السويداء، جنوبي سوريا، ذات الأغلبية الدرزية، انطلقت احتفالات في ساحة الكرامة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.