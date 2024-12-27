سياسة|سوريا

بعد مقتل شجاع العلي.. إلقاء القبض على حيان ميا أحد “شبيحة” نظام الأسد

ضمن حملة لملاحقة أبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري

شجاع العلي من أتباع نظام بشار الأسد (مواقع سورية)
27/12/2024-|آخر تحديث: 27/12/202404:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألقت قوات الأمن السورية بمحافظة اللاذقية، الجمعة، القبض على حيان ميا أحد المتهمين بـ”جرائم كبيرة” ضد المواطنين.

“سيء السمعة”

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن إدارة الأمن العام ألقت القبض على “المجرم الخارج عن القانون حيان ميا سيء السمعة والمسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين”.

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وأفادت بعض الحسابات السورية على مواقع التواصل بأن المذكور يتزعم “عصابة إرهابية وهو تاجر مواد مخدرة”.

أحد “شبيحة” الأسد

وحسب وسائل إعلام سورية، فإن حيان ميا شارك قوات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ارتكاب أعمال قتل وتهجير، مؤكدة أنه كان أحد “شبيحة” الأسد.

وتقوم قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة منذ أيام بملاحقة أبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري في محافظات البلاد المختلفة.

مقتل شجاع العلي

وشهدت محافظتا حمص وطرطوس في سوريا، أمس الخميس، اشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومناصري النظام المخلوع، ما أدى إلى مقتل شجاع العلي.

والعلي كان من أتباع النظام السوري المخلوع، ومقرب من قيادات الفرقة الرابعة و(حزب الله) اللبناني في سوريا، وهو متهم بتورطه في تزعم عصابة مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري في حمص، وفي عمليات خطف مدنيين وابتزازهم وخاصة النساء، من أجل الحصول على فدية بمبالغ كبيرة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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