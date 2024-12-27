تحذيرات روسية للولايات المتحدة: قد نُجري تجارب نووية في عهد ترامب

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة، من أن روسيا تدرس مجموعة متكاملة من الخطوات المحتملة في مجال التجارب النووية.

وقال ريابكوف، الذي يشرف على ملف الحد من انتشار الأسلحة في روسيا، إن ترامب اتخذ موقفًا متشددًا حيال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خلال فترة ولايته الأولى.

وأضاف ريابكوف “الوضع الدولي صعب للغاية في الوقت الحالي، والسياسة الأمريكية في جوانبها المختلفة عدائية للغاية تجاهنا اليوم”.

“لا توجد استثناءات”

وتابع “لذا لا توجد استثناءات فيما يتعلق بتحديد أفعالنا بما يصب في مصلحة أمن (البلاد) إلى جانب التدابير والإجراءات التي يمكن أن نتخذها لتحقيق ذلك”.

ولم تجر روسيا أي تجربة نووية في فترة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991، وكانت آخر تجربة نووية أجراها الاتحاد السوفييتي في عام 1990.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستدرس إجراء تجربة نووية إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة.