تصريح مفاجئ لرئيس الوزراء العراقي بشأن ماهر الأسد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن بلاده حريصة على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود ومواجهة التحديات الأمنية، مشددًا على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب.

وأشار السوداني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إلى أن أي خلل في سجون سوريا يمكن أن يؤدي إلى تصاعد “التهديدات الإرهابية”، مما يستدعي الاستعداد المشترك للتصدي لها.

كما أوضح رئيس الوزراء أن العراق لم يتلقَ أي طلب من نظام الأسد للتدخّل العسكري في سوريا، مؤكدًا احترام بلاده لإرادة الشعب السوري وتطلّعه إلى عملية سياسية شاملة تحقق استقرار البلاد.

أين ماهر الأسد؟

وفي سياق آخر، نفى السوداني دخول ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى العراق بعد سقوط النظام السابق، مؤكدًا عدم وجود أي أدلّة أو معلومات تشير إلى ذلك.

وشدد السوداني على أن العراق أبلغ الإدارة السورية رؤيته بشأن الوضع الراهن، مشيرًا إلى التزام بغداد بتعزيز التعاون الأمني مع دمشق لضمان استقرار المنطقة.