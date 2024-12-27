حزام ناسف أعقبه قنص جنود.. مقاوم قسامي يفجر نفسه بقوة إسرائيلية خلال عملية مركبة في جباليا

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية مركّبة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث فجّر أحد مقاتليها نفسه بقوة عسكرية، وهاجم آخرون قوات النجدة التي تقدمت للمكان بالرصاص وقنابل يدوية.

وقالت القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان “في عملية مركبة، تمكن أحد مجاهدينا من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.

وتابعت “فور تقدم قوات النجدة للمكان قام مجاهدونا بقنص جنديين منهم وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع”.

وهذه المرة الثانية منذ شن إسرائيل عملياتها البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعلن القسام عن تفجير أحد عناصرها نفسه في قوة إسرائيلية شمال القطاع، بعدما كانت تستهدفهم سابقا بالقذائف والرصاص والعبوات المتفجرة.

وسبق وأن أعلنت القسام إعادة استخدام وتدوير مخلفات عسكرية إسرائيلية وصواريخ غير منفجرة، في عملياتها ضد قوات الجيش المتوغلة في أنحاء مختلفة بالقطاع.

وتأتي عمليات المقاومة التي تعلن عنها يوميًا في غزة، بعد مرور أكثر من 14 شهرًا من عدوان إسرائيلي مدمر، جوًا وبرًا وبحرًا، أدى لاستشهاد وإصابة 152 ألف فلسطينيًا، ودمار هائل في البنية التحتية.