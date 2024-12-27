“سيدنا محمد قائدنا للأبد”.. إزالة اسم حافظ الأسد من الجامع الأموي في دمشق (شاهد)

شهد الجامع الأموي في دمشق، اليوم الجمعة، إزالة اسم رئيس النظام السوري الأسبق حافظ الأسد من أحد جدران المسجد، وسط أجواء من الفرحة وصيحات التكبير والتهليل من قبل الأهالي المتجمعين.

وقوبلت الخطوة، التي تعد رمزًا لتغيرات سياسية واجتماعية عميقة في البلاد، بتفاعل كبير من الحاضرين، الذين اعتبروا الأمر بداية لاستعادة هوية المسجد التاريخية والتخلص من رموز الحقبة السابقة، مرددين في صوت واحد “سيدنا محمد قائد للأبد”.

وعقب هروب رئيس النظام السوري بشار الأسد من البلاد، شهدت مدن وبلدات سورية موجة واسعة من إزالة التماثيل وتحطيمها والرموز التي كانت تمثل النظام الحاكم لعقود.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.