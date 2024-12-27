شاهد: عرض عسكري لقوات من النخبة في الفصائل المسلحة وسط دمشق

نظمت “كتائب خالد بن الوليد”، التابعة للواء قوات النخبة في إدارة العمليات العسكرية، عرضًا عسكريًّا بساحة العباسيين في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة.

وأظهرت المشاهد مئات الجنود وهم يحملون أسلحتهم، ويكبّرون بأعلى صوتهم، ويسيرون باتجاه ساحة العباسيين، وذلك تزامنًا مع الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في محافظات سورية عدة.

وكانت “كتائب خالد بن الوليد” التي تضم مئات المقاتلين هي رأس الحربة في عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية المسلحة، والتي انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، أرسلت إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص وسط البلاد، لملاحقة “فلول مليشيا الأسد”، وإعادة الأمن والاستقرار.

وكان رتل من قوى الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية قد وصل إلى محيط قرية المسمية بريف درعا جنوبي سوريا، وقالت السلطات السورية إن هذه التعزيزات تهدف إلى حفظ الأمن في المنطقة، بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية في المدينة.

ومنذ أيام، تنفذ قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط في مختلف محافظات البلاد، تخللتها مواجهات مع فلول النظام المخلوع ومليشياته.

في السياق، قالت وزارة الداخلية السورية إنها بدأت باستقبال طلبات المنشقين عن النظام المخلوع بين عامي 2011 و2021 الراغبين في العودة للعمل بالوزارة.

وفي الثامن من ديسمبر الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من دخولها مدنًا أخرى، لينتهي بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.