شاهد: كمين لكتائب شهداء الأقصى ضد قوة إسرائيلية في مخيم نور شمس

أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قوة إسرائيلية خلال توغلها في حي المنشية بمخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد بيان للكتائب، الجمعة، بأن العملية أسفرت عن إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن من بين المصابين قائد العمليات الإسرائيلية في مخيمات الضفة الغربية.

وكانت الكتائب قد نشرت بيانًا الأربعاء أكدت فيه وقوع الكمين، ونشرت الجمعة تسجيلًا مصورًا للعملية.

وقالت “بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا العسكرية، أكد مقاتلونا إيقاع قوة عسكرية إسرائيلية بكمين محكم في محيط المنشية داخل مخيم نور شمس، وذلك في تمام الساعة 2:15 من فجر اليوم”.

وأضاف البيان “تم استدراج آلية عسكرية نحو سيارة مفخخة كانت مجهزة مسبقًا، وعند اقتراب الآلية من مكان الكمين، تم تفجير السيارة وإخراج الآلية عن الخدمة، ومن ثم إمطار آليات القوة المتوغلة في المخيم بصليات مكثفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة في صفوفها”.

وتأتي عملية الكتائب ردًّا على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة تزايدًا في عمليات التوغل الإسرائيلية والاشتباكات المسلحة مع الفلسطينيين.