طريقة مبتكرة للضغط على نتنياهو.. عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل عاجلة (فيديو)

عبر طريقة جديدة، تحاول عائلات الأسرى الإسرائيليين الضغط على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتطالبه بعقد صفقة تبادل عاجلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الجمعة، إن الأهالي قاموا بالاستعانة بنحو 100 مركبة لرسم شارة “المختطفين” الشهيرة، وفي القلب منها كتبوا بالسيارات عبارة “SOS” وهي اختصار لـ(Save Our Selves)، أي “أنقذوا أرواحنا”، وهي عبارة عادة ما يكتبها أشخاص تاهوا في صحراء أو في جزيرة على الأرض بشكل كبير حتى تراهم طائرة عابرة.

وأوضحت هيئة البث أن الأهالي رسموا الشعار، وكتبوا العبارة بالسيارات في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.

وحسب الهيئة، فإن الأهالي قاموا بهذه الطريقة الجديدة للضغط على المسؤولين الإسرائيليين للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقبل يومين، قالت (حماس)، إن مفاوضات تبادل الأسرى كانت تسير بشكل “جدي” في قطر، وإنها أبدت مرونتها، لكن وضع إسرائيل لشروط جديدة هو ما أجّل إبرام الاتفاق.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي في قطاع غزة، وقد أعلنت (حماس) مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات عشوائية إسرائيلية.

وأكدت (حماس) مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير أن بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة، في حين تتمسك (حماس) بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.