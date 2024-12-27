عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة (فيديو)

استشهد عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم الخميس، بعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر عدة ضد سكان القطاع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 13 شخصًا على الأقل استشهدوا وجرح العشرات، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا يؤوي نازحين خلف بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مضيفًا أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وفي وقت سابق الخميس، استشهد رضيع في قطاع غزة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الرابع الذي يستشهد من البرد خلال الـ72 ساعة الماضية.

من جهة أخرى، قال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن “نحو 50 شخصا استشهدوا، بينهم 5 من الكادر الطبي في المستشفى، نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شخصين استشهدا وأصيب 20 آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مضيفة أن عددا من الأشخاص ما زالوا تحت ركام المنزل المدمر.

كما استشهد 8 على الأقل إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت الوكالة إن الطواقم الطبية والدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين 5 شهداء، وعدد كبير من المصابين من منزل في حي الدرج شمال مدينة غزة، تعرض لقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال 4 شهداء من تحت ركام منزل في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، استهدفه الاحتلال مساء الأربعاء.

كما استشهد صياد برصاص بحرية الاحتلال، بعد إطلاق النار صوب عدد من الصيادين في بحر النصيرات وسط القطاع.

وذكرت وكالة “وفا” أن الاحتلال أطلق قذائف مدفعيته تجاه مناطق شرقي بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف صوب المواطنين ومنازلهم.

وفي مدينة غزة، فتحت المسيّرات التابعة لجيش الاحتلال نيرانها تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون.

انفجار ضخم

على صعيد آخر، أظهرت صور انفجارا كبيرا في شمال قطاع غزة سمع دويه في جنوب إسرائيل ووسطها.

وقالت “القناة 12” الإسرائيلية إن الانفجار ناتج عن عمليات للجيش في شمالي قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقام الجيش خلال العملية بنسف منازل ومبانٍ في تلك المناطق، بالإضافة إلى القصف المتواصل جوا وبرا وبحرا مما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين.