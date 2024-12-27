لقطات توثق العشاء الأخير لـ5 صحفيين في غزة.. استُشهد أيمن تزامنا مع ولادة طفله الأول (شاهد)

وثّقت لقطات متداولة، العشاء الأخير للصحفيين الخمسة الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بث تلفزيوني في غزة، أمس الخميس.

وكان الصحفيون يتناولون وجبة العشاء أمام سيارة البث التلفزيوني مباشرة.

لقطات توثق العشاء الأخير لـ5 صحفيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة بث أمام مستشفى العودة بقطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/qExaThQ8h4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2024

“زوجتي ستلد الليلة”

ومن بين الصحفيين الشهداء الخمسة، الصحفي أيمن الجدي، الذي كان في المستشفى لمرافقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلها الأول، لكنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه خارج المبنى من قناة “القدس اليوم”.

ونشر الجدي، “فيديو” يوثق فرحته باقتراب ولادة زوجته، حيث ظهر الجدي في المقطع وهو يقول “اليوم مميز بإذن الله، لأن زوجتي هتولد الليلة”.

ميلاد “أيمن” جديد

وبعد ساعات من استشهاد أيمن، وضعت زوجته مولودها، وأسمته “أيمن” على اسم أبيه، وأصبح يوم استشهاد الأب، هو يوم ولادة الابن نفسه.

ولادة الطفل أيمن أيمن الجدي بعد ساعات من استشهاد والده الصحفي إثر استهداف الاحتلال سيارة البث لقناة القدس pic.twitter.com/utvMiSFAW0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2024

واستشهد في الهجوم الإسرائيلي 5 صحفيين بعدما قصف الاحتلال عربة بث تلفزيوني تابعة لقناة “القدس اليوم” الفضائية أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المركبة كانت تقل عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، وهو ما نفاه الفلسطينيون مؤكدين أن الضحايا كانوا صحفيين يوثقون الأحداث.

إسرائيل تغتال 5 صحفيين في #غزة أثناء انتظار ولادة ابن أحدهم.. والتهمة: ممارسة “دعاية قتالية”#هاشتاج pic.twitter.com/yMB7MsRMKe — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 26, 2024

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن السيارة كانت موسومة بكلمة “صحافة” من الأعلى حتى يتم التعرف إليها بسهولة من قبل طائرات الاحتلال، لكن ذلك لم يمنع الاحتلال من قصفها وهي تقف على بعد بضعة أمتار من مستشفى العودة.

“لم يتبقَ أي طعم للحياة”

وفي جنازة الصحفيين، انخرطت أم الصحفي فادي حسونة في نوبة من الغضب والبكاء، وقالت بمرارة “لم يتبقَ أي طعم للحياة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 201 صحفي وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد استشهاد الصحفيين العاملين في قناة “القدس اليوم”.