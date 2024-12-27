سياسة|قطاع غزة

لقطات توثق العشاء الأخير لـ5 صحفيين في غزة.. استُشهد أيمن تزامنا مع ولادة طفله الأول (شاهد)

صرخة الموت والحياة.. ميلاد “أيمن” جديد

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27/12/2024-|آخر تحديث: 27/12/202402:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثّقت لقطات متداولة، العشاء الأخير للصحفيين الخمسة الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بث تلفزيوني في غزة، أمس الخميس.

وكان الصحفيون يتناولون وجبة العشاء أمام سيارة البث التلفزيوني مباشرة.

“زوجتي ستلد الليلة”

ومن بين الصحفيين الشهداء الخمسة، الصحفي أيمن الجدي، الذي كان في المستشفى لمرافقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلها الأول، لكنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه خارج المبنى من قناة “القدس اليوم”.

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ونشر الجدي، “فيديو” يوثق فرحته باقتراب ولادة زوجته، حيث ظهر الجدي في المقطع وهو يقول “اليوم مميز بإذن الله، لأن زوجتي هتولد الليلة”.

ميلاد “أيمن” جديد

وبعد ساعات من استشهاد أيمن، وضعت زوجته مولودها، وأسمته “أيمن” على اسم أبيه، وأصبح يوم استشهاد الأب، هو يوم ولادة الابن نفسه.

واستشهد في الهجوم الإسرائيلي 5 صحفيين بعدما قصف الاحتلال عربة بث تلفزيوني تابعة لقناة “القدس اليوم” الفضائية أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المركبة كانت تقل عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، وهو ما نفاه الفلسطينيون مؤكدين أن الضحايا كانوا صحفيين يوثقون الأحداث.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن السيارة كانت موسومة بكلمة “صحافة” من الأعلى حتى يتم التعرف إليها بسهولة من قبل طائرات الاحتلال، لكن ذلك لم يمنع الاحتلال من قصفها وهي تقف على بعد بضعة أمتار من مستشفى العودة.

“لم يتبقَ أي طعم للحياة”

وفي جنازة الصحفيين، انخرطت أم الصحفي فادي حسونة في نوبة من الغضب والبكاء، وقالت بمرارة “لم يتبقَ أي طعم للحياة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 201 صحفي وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد استشهاد الصحفيين العاملين في قناة “القدس اليوم”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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