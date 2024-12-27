“لماذا ألتقي أردوغان؟ كي نشرب المرطبات!”.. تفاعل لافت مع تصريحات سابقة لبشار الأسد (شاهد)

عادت إلى الواجهة بعد لقاء الشرع وفيدان في دمشق

أعاد سوريون عبر منصات التواصل، نشر تصريحات تلفزيونية سابقة للرئيس المخلوع بشار الأسد، بشأن إمكانية لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسخروا من تعنّته آنذاك تجاهه.

وفي لقاء تلفزيوني سابق لبشار، سُئل “متى يمكن اللقاء بينك وبين الرئيس أردوغان، خاصة وأن الأخير لا يعارض هذا اللقاء؟”.

وأجاب بشار “من دون شروط مسبقة للقاء، من دون جدول أعمال، من دون تحضير، من دون نتائج، لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ كي نشرب المرطبات يعني مثلًا؟”.

“الشاي 1 والمرطبات صفر”

وربط المتفاعلون، بين تصريحات بشار الأسد وبين اللقاء الذي تم بين قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في قصر بشار بعد سقوطه، ثم لقطات لهما معًا “يشربان الشاي” على قمة جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق، مع التعليق (الشاي 1 – المرطبات صفر).

وتعددت التعليقات الساخرة على انتشار هذا المقطع لبشار الأسد، حيث كتب يمان عاموري “لم يستمع بشار الأسد لدعوات الرئيس التركي المتكررة، وهذا من حظنا كسوريين”.

وكتب عمر عبد الله “إذا حد عزمك على شرب المرطبات أوعك ترفض منشان ما يصير فيك مثل ما صار بالأسد”.