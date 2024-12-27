مقتل رجل أمن فلسطيني مع تجدد الاشتباكات في جنين (فيديو)

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل أحد أفراد الأمن خلال “تأدية واجبه” في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إن الملازم أول إبراهيم القدومي من جهاز الأمن الوقائي قتل في مخيم جنين أثناء “تأدية واجبه الوطني في الدفاع عن أمن شعبه واستقراره”.

تجدد الاشتباكات

وكشفت مشاهد متداولة، تجدد الاشتباكات مساء أمس الخميس بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والمقاومة داخل مخيم جنين.

وقبل يومين أعلن رجب عن مقتل نقيب جهاز المخابرات العامة حسن نادر عبد الله متأثرًا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار في جنين من قبل من سماهم “خارجين عن القانون”.

وشدد رجب حينها على أن الأجهزة الأمنية “ستواصل وبكل ما أوتيت من قوة، العمل لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا مهما كانت التضحيات”.

“سلطة تحارب المقاومة”.. القيادي بحماس عبد الرحمن شديد يرد على الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية#الجزيرة_مباشر #جنين pic.twitter.com/OpN8hMsJbY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 23, 2024

وبمقتل الملازم إبراهيم، ترتفع حصيلة قتلى العملية الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة في مخيم جنين إلى 8 فلسطينيين، منهم 4 من قوى الأمن و4 مواطنين، بينهم أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وتأتي الاشتباكات في إطار عملية عسكرية تشنها قوات أمن السلطة في مخيم جنين منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بدعوى ملاحقة “الخارجين عن القانون”، وهي عملية تندد بها فصائل المقاومة، وتقول إنها عملية ضد مقاومين وليس خارجين عن القانون، خاصة في مخيم جنين المعروف بأنه أهم معاقل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.