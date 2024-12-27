سياسة|اليمن

نجاة مدير “الصحة العالمية” وإصابة موظف أممي في قصف إسرائيلي على مطار صنعاء

غيبريسوس في اليمن

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (غيتي)
27/12/2024

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن أحد الموظفين الجويين في المنظمة، أصيب بهجوم جوي على مطار صنعاء، أمس.

ويأتي هذا في الوقت الذي أُعلنت فيه نجاة تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي كان في المطار انتظارا للمغادرة عندما وقع القصف الجوي.

وقال تيدروس إن أحد أفراد طاقم طائرته أصيب، وذكر المتحدث أن المصاب الذي يعمل في الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خضع لعملية جراحية.

وأضاف أن تيدروس الذي يزور اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة محتجزين هناك وتقييم الوضع الإنساني، سيواصل زيارته حتى تتمكن طائرته من المغادرة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أنها قصفت أهدافًا عدة مرتبطة بحركة الحوثي اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم.

المصدر : رويترز

إعلان