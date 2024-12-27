نجاة مدير “الصحة العالمية” وإصابة موظف أممي في قصف إسرائيلي على مطار صنعاء

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن أحد الموظفين الجويين في المنظمة، أصيب بهجوم جوي على مطار صنعاء، أمس.

ويأتي هذا في الوقت الذي أُعلنت فيه نجاة تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي كان في المطار انتظارا للمغادرة عندما وقع القصف الجوي.

وقال تيدروس إن أحد أفراد طاقم طائرته أصيب، وذكر المتحدث أن المصاب الذي يعمل في الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خضع لعملية جراحية.

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: أحد أفراد طاقم طائرتنا أصيب جراء قصف مطار #صنعاء بينما كنا نستعد للصعود #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WIaAL6niUz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2024

وأضاف أن تيدروس الذي يزور اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة محتجزين هناك وتقييم الوضع الإنساني، سيواصل زيارته حتى تتمكن طائرته من المغادرة.

هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: الجيش يشن هجمات على مطار صنعاء وغربي #اليمن#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wqKsbqmzTW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2024

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أنها قصفت أهدافًا عدة مرتبطة بحركة الحوثي اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم.