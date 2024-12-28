سياسة|قطاع غزة

أونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد

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28/12/2024

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وفي تصريح صحفي اليوم الجمعة، أضاف “نحتاج إلى وقف لإطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء”.

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وأشار إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى قطاع غزة.

وفاة أطفال بسبب البرد القارس

وأمس الخميس، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش وفاة 3 أطفال فلسطينيين في خيام النزوح القسري خلال أسبوع، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرًا.

وقال البرش “توفي 3 أطفال فلسطينيين بسبب البرد القارس في خيام النزوح، وما زلنا في الأيام الأولى من فصل الشتاء”.

وأضاف “بينما يموت أطفال غزة من البرد، ينعم أطفال العالم بالدفء”.

ويشكو النازحون في هذه المنطقة المفتوحة المطلة مباشرة على البحر الأبيض المتوسط من الأجواء الباردة جدًّا خلال فصل الشتاء.

إسرائيل تقتل طفلًا كل ساعة في غزة

والثلاثاء الماضي، قالت الأونروا إن إسرائيل تقتل طفلًا كل ساعة في غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار لحل الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضافت في بيان “لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة حسب (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف”.

وتابعت “‏يُقتل طفل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت”، مشيرة إلى عدم وجود مبررات لقتل الأطفال الفلسطينيين في القطاع.

وأوضحت أن كل من نجا من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية.

‏وأشارت إلى أن الأطفال الفلسطينيين محرومون من التعليم حيث يقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض.

وحذرت قائلة “الوقت ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم”.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الأونروا إن أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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