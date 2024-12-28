أونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وفي تصريح صحفي اليوم الجمعة، أضاف “نحتاج إلى وقف لإطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء”.

وأشار إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى قطاع غزة.

وفاة أطفال بسبب البرد القارس

وأمس الخميس، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش وفاة 3 أطفال فلسطينيين في خيام النزوح القسري خلال أسبوع، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرًا.

وقال البرش “توفي 3 أطفال فلسطينيين بسبب البرد القارس في خيام النزوح، وما زلنا في الأيام الأولى من فصل الشتاء”.

وأضاف “بينما يموت أطفال غزة من البرد، ينعم أطفال العالم بالدفء”.

ويشكو النازحون في هذه المنطقة المفتوحة المطلة مباشرة على البحر الأبيض المتوسط من الأجواء الباردة جدًّا خلال فصل الشتاء.

وفاة طفلة رضيعة داخل خيمتها في خان يونس بجنوب قطاع #غزة جراء البرد القارس. والد الطفلة "سيلا محمود الفصيح" قال إن الرضيعة البالغة من العمر أسبوعين توفيت جراء برد الخيمة ولم تكن تعاني من أية مشاكل صحية.#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/QSgMuWwBEf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 25, 2024

إسرائيل تقتل طفلًا كل ساعة في غزة

والثلاثاء الماضي، قالت الأونروا إن إسرائيل تقتل طفلًا كل ساعة في غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار لحل الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضافت في بيان “لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة حسب (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف”.

وتابعت “‏يُقتل طفل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت”، مشيرة إلى عدم وجود مبررات لقتل الأطفال الفلسطينيين في القطاع.

" خذ من دمائنا حتى ترضى يا الله".. فلسطيني يودع طفله الشهيد جراء استهداف إسرائيلي منزلا في حي التفاح شرقي #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/B0ABjhnGDa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2024

وأوضحت أن كل من نجا من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية.

‏وأشارت إلى أن الأطفال الفلسطينيين محرومون من التعليم حيث يقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض.

وحذرت قائلة “الوقت ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم”.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الأونروا إن أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم.