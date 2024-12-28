الحوثي: استهدفنا قاعدة عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الخامسة من عملية الإسناد (فيديو)

أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الجماعة استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ باليستي، مؤكدًا استمرار الجماعة في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني.

وقال سريع، في كلمة مصورة، اليوم السبت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر بحقه في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الاسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وردا للعدوان الإسرائيلي على بلدنا”.

وتابع “استهدفنا قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2”.

وأكد يحيى سريع تحقيق العملية هدفها وإصابة الصاروخ لأهدافه “بنجاح”.

وأكد سريع مواصلة جماعة الحوثي دعمها للشعب الفلسطيني والقيام بالمزيد من العمليات حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2. pic.twitter.com/6BlbQJ9bkC — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 28, 2024

وفي وقت مبكر اليوم السبت، قالت إسرائيل إنها اعترضت “بنجاح” صاروخا أطلقه الحوثيون، وذلك بُعيد تعرّض صنعاء لضربة جوية جديدة غداة غارات جوية شنّتها إسرائيل على مواقع عدّة في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.

ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن في إسرائيل، بما في ذلك منطقة القدس والبحر الميت، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق من اليمن اعترضته الدفاعات الجوية فجر اليوم، بحسب ما ذكر.

وفي أغلب الأوقات تعلن إسرائيل “اعتراض هذه المقذوفات قبل بلوغ مجالها الجوي”، إلا أن أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون في 21 ديسمبر/كانون الأول أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح، وفي يوليو/تموز قتل إسرائيلي في تل أبيب بهجوم بوساطة مسيّرة للحوثيين.