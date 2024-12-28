بعد انفجار مستودع صواريخ بحمص.. انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير في منبج (فيديو)

انفجرت سيارة مفخخة في شارع السرايا، مساء الجمعة، أمام المسجد الكبير في مدينة منبج شرق مدينة حلب شمالي سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري إن الفِرَق التابعة له هرعت إلى مكان الحادث، وأخمدت حريقًا اندلع على إثر الانفجار، وأزالت آثار الدمار والأضرار من الطريق.

وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم الذي وقع وسط المدينة.

انفجرت سيارة مفخخة في شارع السرايا، وبالقرب من مسجد بمدينة منبج شرقي #حلب، مساء اليوم الجمعة 27 كانون الأول، فرقنا استجابت للمكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وأخمدت حريقاً اندلع على إثر الانفجار، وأزالت آثار الدمار والأضرار من الطريق. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/AtmGsdcAZn — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 27, 2024

انفجار مستودع صواريخ في حمص

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الأمن السوري في الإدارة الجديدة أن الأصوات التي سُمعت بمحافظة حمص (وسط) ناتجة عن وقوع انفجار بمستودع للصواريخ، إثر تفخيخه من أفراد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال مدير شرطة المحافظة المقدم علاء عمران “بعد التحقيقات الأولية تبيَّن أن الانفجارات التي سُمعت في مدينة حمص ناتجة عن انفجار مستودع صواريخ منسقة، قام عناصر النظام البائد بتفخيخها لتنفجر بأحد المدنيين بعد اقترابه منها، وتُسمع بجميع أنحاء المحافظة”، دون أن يذكر مصير المدني.

وأضاف عمران “نهيب بأهلنا المدنيين عدم الاقتراب من المواقع العسكرية حفاظًا على أرواحهم، بعد قيام مليشيات الأسد بتفخيخ أغلب مستودعات الذخيرة والأسلحة الثقيلة”.

ومنذ أيام، تقوم قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة بعمليات تمشيط في مختلف محافظات البلاد، تخللتها مواجهات مع “فلول” و”مليشيات” النظام المخلوع.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من دخولها مدنًا أخرى، لينتهي بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.