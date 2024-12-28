بعد قصف من البحر والجو والبر.. استشهاد 11 فلسطينيا بمناطق متفرقة في غزة (فيديو)

استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة النعامي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر لحظة وصول ضحايا قصف منزل عائلة النعامي إلى مستشفى شهداء الأقصى.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقام الاحتلال عبر زوارقه الحربية وآلياته قصف خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، حسبما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

كما شن الاحتلال قصفًا مدفعيًا استهدف شرق مدينة خان يونس، وغارات جوية استهدفت المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.