شاهد: أجهزة أمن السلطة تنكل بفلسطينيين وتلقي بشاب في حاوية قمامة

قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بالتنكيل بشابين فلسطينيين، اعترضا على حملتها الأمنية في جنين شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت مشاهد لحظة إلقاء عناصر من جهاز الأمن الوقائي، أحد الشباب داخل حاوية قمامة وهو مكبل اليدين.

كما أظهرت مشاهد أخرى متداولة تنكيل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بشاب في أحد مقارها، ضمن حملة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية انتقاد عملية أمن السلطة في جنين.

جاءت عمليات التنكيل، وسط تجدد الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين، مساء أمس الجمعة.

وأمس الجمعة أعلنت السلطة الفلسطينية مقتل الملازم أول إبراهيم القدومي من جهاز الأمن الوقائي خلال العملية الأمنية ضد المقاومة.

وتأتي الاشتباكات في إطار عملية عسكرية تشنها قوات أمن السلطة في مخيم جنين منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بدعوى ملاحقة “الخارجين عن القانون”، وهي عملية تندد بها فصائل المقاومة، وتقول إنها عملية ضد مقاومين وليس خارجين عن القانون، خاصة في مخيم جنين المعروف بأنه أهم معاقل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.