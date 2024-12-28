معتقل سابق في سجون الأسد: هكذا نجوت من الإعدام قبل نصف ساعة من التنفيذ (فيديو)

قال الغازي محمد، المعتقل السابق في سجون الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إنه ظل لأيام عدة بعد تحريره يشعر أنه في “حلم”.

واشتهر الغازي محمد بمقطع “فيديو” بعد تحريره من سجن المزة العسكري مباشرة، وهو يقول إنه كان من المقرر إعدامه قبل نصف ساعة فقط من تحريره رفقة 54 آخرين.

وقال الغازي، الذي نجا مرتين، الأولى من حكم الإعدام، والثانية من المعتقل، إنه لمدة 4 أيام بعد تحريره “كان عندي زي انهيار عصبي، كنت أشعر أني في حلم، كأنه سحبت ورقة من بين مليارات الورق وطلع اسمك”.

وعن ذلك اليوم الذي كان على وشك إعدامه فيه، قال إن “إدارة السجن قررت إعدامنا بشكل عشوائي دون العرض على أي محاكمة”. وأضاف “سحبوا 54 شخصا وأنا من منهم، ساقونا ووزعونا لصفين، قبل أن يحدث اضطراب داخل السجن، فخرج الجنود من الأقبية، ثم جاء مسلحون وأدخلونا للزنازين مرة أخرى، لكن بشكل عشوائي”.

معتقل سابق في سجون نظام الأسد يروي للجزيرة مباشر كيف نجا قبل لحظات من إعدامه #الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/EmRUapL2c3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2024

وأوضح الغازي أن ذلك حدث تمامًا قبل وصول قوات المعارضة السورية المسلحة وفتح السجن وتحرير المعتقلين كافة. وقال “لم نكن نعرف أن القوات تزحف من حلب وحماة وصولا لدمشق، الله أكرمني الآن وأنا حي بين أهلي”.

ووجّه المعتقل السابق الشكر لقوات المعارضة قائلًا “يعجز اللسان عن شكرهم، ضحوا بدمائهم لكي نحيا”، واصفًا ما حدث بـ”المعجزة”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، فيما قامت المعارضة في حينه من فتح السجون كافة وتحرير المعتقلين كلهم الذين كانوا بعشرات الآلاف.