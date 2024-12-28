سياسة|سوريا

معتقل سابق في سجون الأسد: هكذا نجوت من الإعدام قبل نصف ساعة من التنفيذ (فيديو)

مدة الفيديو 09 minutes 08 seconds
28/12/2024

قال الغازي محمد، المعتقل السابق في سجون الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إنه ظل لأيام عدة بعد تحريره يشعر أنه في “حلم”.

واشتهر الغازي محمد بمقطع “فيديو” بعد تحريره من سجن المزة العسكري مباشرة، وهو يقول إنه كان من المقرر إعدامه قبل نصف ساعة فقط من تحريره رفقة 54 آخرين.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال الغازي، الذي نجا مرتين، الأولى من حكم الإعدام، والثانية من المعتقل، إنه لمدة 4 أيام بعد تحريره “كان عندي زي انهيار عصبي، كنت أشعر أني في حلم، كأنه سحبت ورقة من بين مليارات الورق وطلع اسمك”.

وعن ذلك اليوم الذي كان على وشك إعدامه فيه، قال إن “إدارة السجن قررت إعدامنا بشكل عشوائي دون العرض على أي محاكمة”. وأضاف “سحبوا 54 شخصا وأنا من منهم، ساقونا ووزعونا لصفين، قبل أن يحدث اضطراب داخل السجن، فخرج الجنود من الأقبية، ثم جاء مسلحون وأدخلونا للزنازين مرة أخرى، لكن بشكل عشوائي”.

وأوضح الغازي أن ذلك حدث تمامًا قبل وصول قوات المعارضة السورية المسلحة وفتح السجن وتحرير المعتقلين كافة. وقال “لم نكن نعرف أن القوات تزحف من حلب وحماة وصولا لدمشق، الله أكرمني الآن وأنا حي بين أهلي”.

ووجّه المعتقل السابق الشكر لقوات المعارضة قائلًا “يعجز اللسان عن شكرهم، ضحوا بدمائهم لكي نحيا”، واصفًا ما حدث بـ”المعجزة”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، فيما قامت المعارضة في حينه من فتح السجون كافة وتحرير المعتقلين كلهم الذين كانوا بعشرات الآلاف.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان