“ناقشنا القلق المشترك”.. أحمد الشرع يستقبل وفدين دبلوماسيين من البحرين وليبيا (فيديو)

استقبل أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم السبت، وفدين دبلوماسيين في العاصمة السورية دمشق.

والتقى أحمد الشرع، رفقة مسؤولين سوريين من الإدارة الجديدة وفدًا بحرينيًا برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

كما استقبل الشرع، في قصر الشعب بدمشق، وفدًا ليبيًا برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وقال اللافي، في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، نقلته “كاميرا” الجزيرة مباشر، إنه أكد خلال اللقاء مع الشرع موقف الحكومة الليبية الداعم للإدارة الجديدة في سوريا، قائلًا “ليس بين الأخوة أي مسافة”.

وأضاف “بحثنا العديد من الملفات، خاصة التشاور حول القلق المشترك في الكثير من الملفات الإقيلمية المتقاطعة بين ليبيا وسوريا، وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، كملف الطاقة والتبادل التجاري، وملف الهجرة”.

وأعلن وزير الشؤون السياسية الليبي عن اقتراب تعيين سفير ليبي في دمشق بشكل دائم.

وتأتي الزيارات من الوفود الدولية، في إطار بحث التعاون مع الإدارة السورية الجديدة التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

وفي القصر نفسه الذي كان يستقبل فيه الرئيس المخلوع بشار الأسد الرؤساء والملوك على مدار عقود، استقبل الشرع، منذ سيطرة المعارضة على العاصمة وتكوين حكومة جديدة، العديد من الوفود الدبلوماسية.