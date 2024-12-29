إذاعة جيش الاحتلال: 40 جنديا قتلوا في معارك شمال غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العملية العسكرية المركزة والمستمرة بشمال قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء الكشف عن الحصيلة الإجمالية ضمن إعلان إذاعة جيش الاحتلال مقتل الرقيب يوفال شُهام، الذي قالت إنه كان مقاتلا في سلاح المدرعات ويبلغ من العمر 22 عامًا، مشيرة إلى أنه قُتل بمعركة في جباليا.

وأضافت أن “يوفال هو القتيل الـ40 في العملية البرية الحالية بشمال قطاع غزة“، التي بدأت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال غزة.

وحسب معطيات الجيش، ارتفع بذلك عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة بغزة، في 7 أكتوبر 2023، إلى 824 عسكريا. وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل.

كما أصيب 5 آلاف و541 عسكريا إسرائيليا، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية.