استشهاد معتقل من غزة.. وبيان رسمي: جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل أشرف محمد فخري عبد أبو وردة (51 عامًا) من غزة، اليوم الأحد، في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.

“جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي”

وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، إن قضية استشهاد المعتقل أبو وردة “تشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي” التي بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم.

وأكد البيان أن ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين “ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحق الأسرى والمعتقلين”.

وأوضح البيان أنه باستشهاد أبو وردة، يرتفع عدد الشهداء بصفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى 50 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة.

وحمّلت الهيئة ونادي الأسير وكل المؤسسات المختصة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو وردة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية ديسمبر/ كانون الأول، أكثر من 10300 معتقل، بينما تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.