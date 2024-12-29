القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتقتحم نقطة عسكرية.. وسرايا القدس تقصف الاحتلال وتسيطر على طائرة مسيَّرة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اقتحام نقطة عسكرية إسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة، اليوم السبت، والاشتباك مع جنود الاحتلال داخلها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي بيان لها عبر حسابها على منصة تلغرام، قالت القسام “أبلغ مجاهدونا بعد عودتهم من خطوط القتال عن اقتحام نقطة عسكرية صهيونية، والاشتباك مع جنود العدو بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية”.

وأشارت القسام إلى إيقاع مقاتليها جنود جيش الاحتلال بالنقطة العسكرية بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا.

وفي بيان آخر، قالت القسام إن مقاتليها قنصوا جنديًّا إسرائيليًّا بجوار منطقة استوديو سلطان شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

من جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعًا مصورًا يُظهر قصف مقاتليها جنودًا وآليات إسرائيلية في محيط مسجد العطار جنوب غربي مدينة رفح، وسيطرتهم على طائرة استطلاعية خلال تنفيذها مهام استخبارية في مدينة رفح.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال إن سلاح الجو اعترض صاروخين أُطلِقا من شمال قطاع غزة اتجاه القدس وجنوب إسرائيل.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الصواريخ أُطلِقت على إسرائيل من بيت حانون، وهو ما شكَّل مفاجأة للجيش الذي اجتاح المنطقة مرارًا وتكرارًا، على حد وصف القناة.

وقالت القناة إن تقديرات جيش الاحتلال تُظهر أن حركة حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس.

ونقل موقع “واللا” عن مصادر بجيش الاحتلال قولهم إن حركات المقاومة في القطاع لا يزال لديها مزيد من الصواريخ المتوسطة المدى.

في السياق، أفاد جيش الاحتلال في بيان بأن قوات لواء “ناحال” بدأت العمل ليلًا ضد ما وصفه بـ”أهداف إرهابية” في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن العملية جاءت في ظل معلومات استخبارية عن وجود عدد ممن وصفهم بـ”المخربين والمنشآت الإرهابية” في المنطقة، وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن مستوطني غلاف غزة.