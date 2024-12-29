بعد إحراق “كمال عدوان”.. الاحتلال يضرب المستشفى المعمداني بالمدفعية ويدمر المختبر (فيديو)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط مدينة غزة، في إطار الإبادة المستمرة التي يرتكبها شمالي القطاع المحاصَر.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد من قصف مدفعية الاحتلال للطابق الأخير من المستشفى المعمداني بشكل مباشر، وهو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مناطق شمالي قطاع غزة، عقب خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة.

وأظهرت اللقطات تضرُّر مبنى مختبر “سي تي” بالمستشفى المعمداني، جراء إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفة مدفعية اتجاهه.

والجمعة، اقتحمت قوات جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان، وأضرمت النيران فيه، وأخرجته تمامًا من الخدمة، واحتجزت أكثر من 350 شخصًا كانوا داخله، بينهم مديره حسام أبو صفية و180 من الطواقم الطبية و75 جريحًا ومريضًا ومرافقوهم.

ومنذ هجوم جيش الاحتلال على محافظة شمال غزة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المتزامن مع حصار عسكري مطبق، تعرَّض المستشفى لعشرات من عمليات الاستهداف بالصواريخ والنيران.

وتسببت هذه العملية في خروج المنظومة الصحية من الخدمة بشكل شبه كامل، فضلًا عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر.

وفي أكتوبر 2023، قصفت طائرات الاحتلال الحربية المستشفى المعمداني، مما أدى إلى استشهاد نحو 500 مواطن حينها.