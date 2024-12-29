بعد الخروج من فتحة نفق.. كتائب شهداء الأقصى تقنص جنديًا إسرائيليًا في جباليا (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم الأحد، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد توثق قنص جندي إسرائيلي من فرقة المشاة المتوغلة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة خروج مقاتلين من أحد الأنفاق ومعهم بندقية قناصة، وقيامهم برصد جنود الاحتلال المترجلين بجانب الآليات من شرفة أحد المنازل.

ووثقت المشاهد لحظة قنص الجندي وإيقاعه أرضًا، ثم لحظة وصول إسعاف إسرائيلي لنقل الجندي المستهدف.

وتأتي عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور أكثر من 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع، جوًّا وبرًا وبحرًا.