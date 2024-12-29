بعد سقوط بشار.. الحركة الإسلامية بإقليم كردستان تفتتح ممثلية في دمشق

أعلن رئيس الحركة الإسلامية في إقليم كردستان شمال العراق، عرفان علي عبد العزيز، أمس السبت، افتتاح ممثلية للحركة في العاصمة السورية دمشق.

وجاء الإعلان خلال فعالية في مدينة السليمانية، أشار خلالها عبد العزيز إلى التحولات التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدًا أهمية تعزيز الحريات واحترام التعدد الثقافي في البلاد.

الحركة الإسلامية في كردستان العراق

وأُسّست الحركة الإسلامية في كردستان العراق عام 1987 على يد مجموعة من علماء الأكراد خلال حكم الرئيس العراقي صدام حسين، وظهرت بشكل أكثر بعد ما سُميت “الانتفاضة الكردية” عام 1991 وبروز إقليم كردستان العراق.

وتأثرت الحركة بفكر الإخوان المسلمين وفكر السلفيين، وسعت لمواجهة فكر حزب البعث، ونشر الفكر الإسلامي، وتقوية الهوية الإسلامية للأكراد.

يُذكر أن المعارضة السورية المسلحة تمكنت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري من بسط سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك حقبة دامت 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.