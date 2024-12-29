تضم 20 جثة وفق حصيلة أولية.. العثور على 4 مقابر جماعية في ريف حمص الغربي (شاهد)

أفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر بالعثور على 4 مقابر جماعية في ريف حمص الغربي، حيث ظهرت رفات بقايا الجثث بين أكوام الحجارة. ووفقًا للإحصاء الأولي الذي أعلنه الدفاع المدني السوري، فقد عُثر على 20 جثة حتى الآن.

وحسب المصادر، اكتُشفت المقابر بعد بلاغ من أحد رعاة الأغنام عن وجود بقايا جثث متناثرة بين أكوام الحجارة. وتوجَّه فريق مختص إلى الموقع، فاكتشفوا مقابر جماعية تحتوي على جثث لنساء وأطفال ورجال، لا يزالون يرتدون ملابس مدنية.

وأوضحت المصادر أن المشهد كان صادمًا، حيث عُثر على قطع ملابس نسائية وشالات قرب الجثث، مما يدل على تعرُّض النساء للقتل بدم بارد. كما أشارت إلى انتشار عظام بشرية متناثرة في المنطقة، يُعتقد أن الحيوانات المفترسة قد نقلتها من أماكنها الأصلية.

دعوات لإجراء تحقيق شفاف

وأضافت المصادر أن الدفاع المدني والجهات المختصة باشرت عمليات البحث في المنطقة، مؤكدة وجود أكثر من 4 مقابر جماعية حتى الآن. ولا تزال الجهود مستمرة لكشف المزيد من الأدلة وتوثيق هذه الجرائم.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن إحدى المقابر اكتُشفت في مدينة الحولة شمال حمص، حيث عُثر على آثار لمقبرة جماعية.

وتعمل فرق الدفاع المدني والمتطوعون المحليون على إزالة الحجارة والأنقاض لكشف المزيد من التفاصيل عن هذه المقابر وتحديد هوية الضحايا.

ويُعتقد أن هذه المقابر تعود إلى فترة النزاع المسلح في المنطقة، وسط دعوات محلية ودولية لإجراء تحقيق شفاف وتوثيق هذه الجرائم.