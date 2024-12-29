رقصات وطقوس استفزازية.. مئات المتطرفين يقتحمون الأقصى في رابع أيام “عيد الأنوار” اليهودي (شاهد)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، بحماية مكثفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام “عيد الأنوار” (حانوكا) اليهودي، وسط دعوات جماعات “الهيكل” المتطرفة لتصعيد الاقتحامات خلاله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن نحو 400 مستوطن نفّذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية، ونظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، بينما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الفلسطينيين.

تصعيد الاقتحامات

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، حيث تتصاعد محاولات فرض الطقوس الدينية اليهودية في ساحاته، وسط دعوات فلسطينية ودولية للتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة.

ومع أن هذا العيد لا يُعَد من مواسم الاقتحامات الكبرى للمسجد الأقصى، لكن وفقًا لإحصاءات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اقتحم 1795 متطرفًا ومتطرفة المسجد خلال عام 2022، واقتحمه 1332 في عام 2023 الذي أضيئت خلاله 4 شمعات داخل المسجد.