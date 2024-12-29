شاهد: لحظة استهداف مستشفى الوفاء في غزة وتصاعد الدخان من الطابق العلوي

أسفر قصف إسرائيلي، اليوم الأحد، لمستشفى الوفاء الذي يقوم برعاية مسنين بوسط مدينة غزة شمالي القطاع، عن شهداء وجرحى، وفق مصادر طبية فلسطينية.

وأفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل باستخراج جثث 8 شهداء، ووقوع إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الوفاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي للمستشفى، مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطرة.

لحظة استهداف الاحتلال الطابق العلوي لمستشفى الوفاء في شارع الوحدة بمدينة غزة قوات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر المشافي وتريد إخراج المنظومة الصحية بشكل كامل عن الخدمة استهدفت مشفى المعمداني والان تستهدف مشفى الوفاء وهناك شهداء واصابات جراء الاستهداف pic.twitter.com/epue069uLT — 🇵🇸 𓂆 حَمّزة (@Hamzaalnamla1) December 29, 2024

كما قصف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، في إطار الإبادة المستمرة التي يرتكبها في القطاع خاصة بمناطق الشمال.

استهداف متواصل للقطاع الصحي

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف جيش الاحتلال مستشفيات القطاع، ويحاصرها وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق الشمال التي اجتاحها مجددًا في الخامس من أكتوبر الماضي.

وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة اقتحام مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه من الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصًا كانوا داخله بينهم أفراد الطواقم الطبية وجرحى ومرضى، ومدير المستشفى حسام أبو صفية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي تجاوز 45 ألفًا معظمهم من الأطفال والنساء، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 108 آلاف، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

حماس تطالب بحماية دولية للمستشفيات

ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “بمواصلة جيش الاحتلال الإرهابي استهدافه الإجرامي للمستشفيات في قطاع غزة، والغارة الجوية التي نفّذها على الطوابق العلوية لمستشفى الوفاء في مدينة غزة، مما أسفر عن شهداء وجرحى، والقصف المدفعي على أحد مباني المستشفى المعمداني وسط المدينة”.

ووصفت حماس في بيانها، اليوم الأحد، استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات في غزة بأنه “انتهاك مستمر للقوانين الدولية، وتأكيد لحالة الاستهتار الصهيوني بالمعاهدات والمواثيق والقيم الإنسانية”.

واستنكرت “حالة الصمت الدولي عن جرائم غير مسبوقة ومستمرة منذ خمسة عشر شهرًا، من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج لكل المرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، وإحراقها واستهداف الأطباء والعاملين في القطاع الطبي”.

وجددت حماس دعوتها للأمم المتحدة ومؤسساتها “للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وإرسال مراقبين أمميين، وفرض حماية المستشفيات والمراكز الطبية، ومحاسبة هذا الكيان المارق وقادته مجرمي الحرب”.