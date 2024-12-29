شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال للنصيرات (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أنه تم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح، وسط القطاع.

وقال المراسل إن مدفعية الاحتلال تواصل قصفها العنيف والمكثف لمحيط مستشفى العودة، في شمالي القطاع، الذي يتم نقل جرحى النصيرات إليه.

وفي هذا السياق، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بإخلاء بعض مناطق بيت حانون، شمالي القطاع.

وأسفرت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 45 ألف شخص، وإصابة أكثر من 108 آلاف، وفقدان آلاف تحت الأنقاض.