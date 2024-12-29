عاش لأيام مع جثمان زوجته.. فلسطيني في غزة يروي قصة نجاته وأطفاله من قصف الاحتلال (فيديو)

لأكثر من 10 أيام عاش عصام الخطيب مع جثمان زوجته، التي استشهدت نتيجة استهداف مباشر لمنزل عائلته في حي تل الهوى بمدينة غزة قبل نحو عام.

وروى الخطيب للجزيرة مباشر تفاصيل مؤلمة للأيام التي قضاها مع أطفاله الثلاثة بجوار جثمان زوجته وعمه وأطفال من عائلته تحولت أجسادهم إلى أشلاء جراء قصف إسرائيلي.

وقال إنه أصيب هو وأطفاله الثلاثة بعد استهداف منزل عائلته، واستشهد عمه وأولاده وأطفالهم.

وذكر الخطيب أن جثامين أقاربه بدأت التحلل أمام عينيه، فبدأ في دفن الأشلاء، لكنه لم يتمكن من دفن جثمان عمه وزوجته لعدم قدرته بسبب إصابته نتيجة القصف.

وأشار إلى أنه ظل محاصرًا في المكان بعد القصف بسبب وجود الجيش الإسرائيلي في الحي لأيام طويلة، حتى قرر في نهاية الأمر الخروج في أحد الأيام في وقت مبكر والنجاة بنفسه وأطفاله، قائلًا: “بكل الأحوال كنت سأموت أنا وأطفالي فاخترت الموت وأنا أحاول النجاة بهم”.

وتابع: “لأيام طويلة كنت أتحدث مع جثمان زوجتي، وأحاول البقاء مع أطفالي على قيد الحياة”.

وذكر الخطيب أنه اضطر بعدها للنزوح من مدينة غزة إلى مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بعد استشهاد أفراد عائلته.