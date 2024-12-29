فرحة لقائه بأبيه لم تكتمل.. تشييع مهيب لـ”سفر البحر” بعدما قتله فلول الأسد (فيديو)
انتشرت لحظة مؤثرة جمعته بوالده
تداول مدونون لقطات للشاب السوري سفر البحر أثناء استقباله والده للمرة الأولى منذ 12 عامًا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، لكن سرعان ما تبددت الفرحة.
هذا الشاب سقط قتيلًا بأيدي فلول النظام، في كمين نصبوه له بمدينة جبلة السورية.
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وشُيعت جنازة “سفر سمير البحر” في مشهد مهيب من ساحة مسجد أبو بكر الصديق، الذي انطلقت منه أولى المظاهرات في مدينة جبلة ضد نظام الأسد عام 2011.
أهالي مدينة جبلة يشيعون الشاب سفر البحر الذي قتله فلول نظام الأسد#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/44sy5deEyG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2024
غضب عارم
ومع انتشار خبر مقتله، تعددت التعليقات المنددة بدور الفلول، والمطالبة بالحزم في مواجهتهم، بسبب ما قاموا به من جرائم في عهد نظام بشار وبعد سقوطه.
في أحد التعليقات، قال مراد عبد الجليل “عاد سفر البحر إلى مدينته بعد سقوط الأسد، حيث جمعه لقاء مؤثر مع والده بعد 12 عامًا من الفراق. اليوم اختُتمت حياة سفر في المدينة ذاتها التي بدأ فيها نضاله بعد استشهاده على يد فلول النظام البائد في جبال الساحل”.
وقال مؤيد المحمد “الشهيد سفر البحر عاد إلى جبلة والتقى والده الذي كان معتقلا في سجن صيدنايا، وذلك بعد غياب دام 12 عامًا. اليوم استشهد سفر على يد فلول النظام. إلى كل من يدافع عن فلول النظام، أي إنسانية هذه التي تدافع عن القتلة وتتجاهل دماء الأبرياء؟”.
قبل أيام عاد "سفر سمير البحر" لمنزله بعد التحرير لرؤية أبيه وعائلته واليوم قتلته فلول النظام البائد في كمين غادر رفقة صديقه "عزو أبو هاجر". pic.twitter.com/xTk0d1zpmp
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 28, 2024