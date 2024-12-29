لأول مرة منذ سقوط بشار.. إدارة العمليات العسكرية في سوريا تبدأ استخدام مروحيات قتالية (شاهد)

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأحد، بدء استخدام مروحيات قتالية لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد. ويأتي هذا التطور في إطار تصعيد العمليات العسكرية في عدد من المناطق، وسط تحركات لفرض السيطرة على مواقع استراتيجية.

ولم تصدر تفاصيل إضافية بشأن نوع المروحيات أو المهام المحددة التي ستقوم بها، بينما أثار الإعلان اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية.

وعقب فرار بشار الأسد، سيطرت إدارة العمليات العسكرية على ترسانة جيش النظام. وشملت هذه الترسانة أسلحة نوعية، منها دبابات ومدرعات وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى مستودعات الذخيرة ومرافق الصيانة العسكرية.

إعادة هيكلة القدرات العسكرية

وشملت أبرز الأسلحة التي سيطرت عليها الإدارة، المروحيات القتالية التي ظلت غير مستخدَمة مدة طويلة بسبب الحاجة إلى طيارين مؤهلين وصيانة دقيقة.

ومع إعلان الإدارة أخيرًا عن استخدام مروحيات قتالية لأول مرة، يبدو أن هناك جهودًا مكثفة لإعادة هيكلة القدرات العسكرية وتوظيفها في الصراع المستمر لتعزيز السيطرة على المناطق الاستراتيجية.