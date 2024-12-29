مكتب مدرَّع وفيلا خاصة.. صور حصرية من قلب سجن الأمن العسكري في السويداء (فيديو)

قامت الجزيرة مباشر بجولة حصرية داخل سجن الأمن العسكري في مدينة السويداء السورية، المسؤول عن المنطقة الجنوبية بشكل كامل، التي تضم محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، وكان يديره العميد لؤي العلي المتهم بالتنكيل بالمعتقلين.

وأثناء الجولة، عرض أحد المعتقلين السابقين شهادته على المدة التي قضاها في السجن، والتي استمرت 8 أشهر، قبل نقله إلى سجون أخرى مدة 13 عامًا، حتى تحريره بعد سقوط النظام.

تعذيب وحرق سجّلات

وأوضح كيف كان يجري تقييدهم وتعذيبهم في المنفردات الخاصة بالسجن، ووضعه مدة 15 يومًا في حمّام السجن (دورة المياه) مقيَّدًا، وكيف كان يجري تشبيحهم (تعليق وتقييد) داخل هذه المنفردات، دون جريمة واضحة سوى تقرير كيدي من أجهزة النظام، وفق رواية المعتقل المحرر.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عمليات التدمير والحرق التي طالت السجن، وقيام فلول النظام بحرق السجلات والأرشيف بالكامل، للحيلولة دون ملاحقة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات التي جرت خلال حكم بشار الأسد .

“فيلا” لؤي العلي

بداخل مبنى السجن كان يوجد مكتب مديره العميد لؤي العلي، ورصدت الكاميرا كيف كان المكتب مدرَّعًا ومحميًّا ضد الرصاص.

ويطل المكتب على “الفيلا” الخاصة التي كان يسكنها العلي بجوار مبنى السجن.

وأجرى مراسل الجزيرة مباشر جولة داخل “الفيلا” وحديقتها الخاصة، التي تعكس كيف كان يعيش مسؤولو النظام حياتهم، رغم الممارسات والانتهاكات التي كانوا يرتكبونها بحق المعتقلين.